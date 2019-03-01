Тюменские красавицы готовятся к финалу "Мисс Россия"

| Фото: @miss_russia_org | Фото: @miss_russia_org

Полина Качанова, представляющая Тюменскую область в финале "Мисс Россия-2019", рассказала немного о себе. Короткое интервью девушки опубликовано в официальном Instagram национального конкурса красоты.

"Эта нежная девушка умеет управлять вёсельной лодкой, занимается танцами и рукоделием", - говорится о Полине.

А еще она является волонтером - помогает вести курсы по рукоделию для детей и пожилых людей. В ближайшем будущем она планирует создать свой собственный социальный проект - разработать серию кулинарных мастер-классов для детей.

В комментариях пользователи социальной сети признают красоту девушки, желают удачи и прочат место в топ-5 по итогам конкурса.

Напомним также, что на корону "Мисс Россия" претендуют еще две красавицы из нашего региона. Елена Пановикова представляет Тобольск, а Кристина Баринова – Тюмень.

Девушки усиленно готовятся к финалу, они уже приняли участие в фотосессии для каталога конкурса и дали свои первые интервью.

Имя "Мисс России-2019" станет известно 13 апреля, финал конкурса красоты состоится в концертном зале "Барвиха Luxury Village" в Подмосковье. Концепция церемонии финала в этом году – мода. За звание самой красивой девушки страны будут бороться 50 конкурсанток. Всего на конкурс было подано более 75 тыс. заявок.