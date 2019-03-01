"Мисс Россия" отправила тобольскую красавицу в пятидесятые

| Фото: lenapanovikova | Фото: lenapanovikova

Обладательница титула "Мисс Россия" должна быть разносторонней и многогранной, об этом написала в своем аккаунте Instagram претендентка на корону из Тобольска Елена Пановикова (@lenapanovikova), комментируя насыщенность программы подготовки к финалу национального конкурса красоты.

У девушек очень интенсивные дни: тренировки, мастер-классы, дефиле, фотосессии. Например, организаторы облачили красавиц в костюмы разных эпох. Елене Пановиковой достались элегантные 50-е 20 века.

Напомним также, что на корону "Мисс Россия" претендуют еще две красавицы из нашего региона. Полина Качанова представляет Тюменскую область, а Кристина Баринова – Тюмень.

Имя "Мисс России-2019" станет известно 13 апреля, финал конкурса красоты состоится в концертном зале "Барвиха Luxury Village" в Подмосковье. Концепция церемонии финала в этом году – мода. За звание самой красивой девушки страны будут бороться 50 конкурсанток. Всего на конкурс было подано более 75 тыс. заявок.

Евгения Тенегина