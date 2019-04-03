На конкурсе "Мисс Россия" Полина Качанова посвятила свой наряд Тюменской области

| Фото: @polinakachanova | Фото: @polinakachanova

75-летию Тюменской области посвятила свой наряд Полина Качанова на конкурсе национального костюма, прошедшего в рамках финала "Мисс России" среди 50 участниц в Москве.

Об этом рассказала тюменская красавица в своем аккаунте в Instagram.

"К конкурсу национального костюма я подготовилась основательно, придумав наряд в своей голове. Он посвящен 75-летию Тюменской области, и олицетворяет свет и доброту, которую несут жители региона. Вышло даже лучше, чем на картинке, благодаря золотым рукам моего прекрасного портного (если кому-то нужно могу дать координаты). Головной убор мне изготовил дизайнер - чудесная и моя любимая Маша @tsakharias.mary. Нам хотелось внести что-то необычное. Получилось очень красиво", - подписала снимок Полина.

В качестве сувенира она привезла в Москву фотоальбом со старинными фотографиями Тюмени. Это книга Елены Дубовской "Незабытая Тюмень".

Полина отметила также, что конкурс талантов и национального костюма сплотил всех девушек и подружил. И это несмотря на то, что все они являются претендентками на одну корону.

"Так случилось, что к концу подготовки у нас с девчонками выработалась невероятнейшая связь. Это безумно радует, и ты чувствуешь себя будто находишься в одной большой семье", - поделилась эмоциями с подписчиками девушка.

Она также сообщила, что теперь всех финалисток ждет множество уроков дефиле и танцев, ведь 13 апреля состоится финальная церемония конкурса "Мисс Россия- 2019".

Евгения Тенегина