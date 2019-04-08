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Поддержать тюменских красавиц на конкурсе "Мисс Россия" можно онлайн-голосованием

Общество, 18:43 08 апреля 2019

www.missrussia.ru/ | Фото: www.missrussia.ru/

Голосование за самую красивую девушку России стартовало на сайте Woman.ru.

В рамках национального конкурса "Мисс Россия-2019" можно проголосовать за одну из 50 участниц. В их числе три девушки из Тюменской области: Кристина Баринова, Елена Пановикова и Полина Качанова. Также наш регион представляет жительница Ноябрьска Дарья Верхотурцева.

В качестве приза победительнице народного рейтинга достанется титул "Выбор Woman.ru" и специальный приз от сайта на торжественной церемонии награждения "Мисс Россия-2019" 13 апреля в КЗ Barvikha Luxury Village. Также три девушки, набравшие наибольшее количество голосов, станут героинями одной из соцсетей Woman.ru на один день, чтобы рассказать о своем родном городе на всю страну.

На данный момент в голосовании лидирует представительница Новокузнецка Лолита Прудникова.

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# голосование , Елена Пановикова , Кристина Баринова , мисс Россия , Полина Качанова

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18:43 08.04.2019Поддержать тюменских красавиц на конкурсе "Мисс Россия" можно онлайн-голосованием