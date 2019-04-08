Поддержать тюменских красавиц на конкурсе "Мисс Россия" можно онлайн-голосованием

| Фото: www.missrussia.ru/ | Фото: www.missrussia.ru/

Голосование за самую красивую девушку России стартовало на сайте Woman.ru.

В рамках национального конкурса "Мисс Россия-2019" можно проголосовать за одну из 50 участниц. В их числе три девушки из Тюменской области: Кристина Баринова, Елена Пановикова и Полина Качанова. Также наш регион представляет жительница Ноябрьска Дарья Верхотурцева.

В качестве приза победительнице народного рейтинга достанется титул "Выбор Woman.ru" и специальный приз от сайта на торжественной церемонии награждения "Мисс Россия-2019" 13 апреля в КЗ Barvikha Luxury Village. Также три девушки, набравшие наибольшее количество голосов, станут героинями одной из соцсетей Woman.ru на один день, чтобы рассказать о своем родном городе на всю страну.

На данный момент в голосовании лидирует представительница Новокузнецка Лолита Прудникова.