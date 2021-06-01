Тюменку наказали за получение денег на несуществующего сына

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За хищение пособий и регионального маткапитала в сумме более 360 тыс. рублей с использованием поддельного свидетельства о рождении ребенка осудили 37-летнюю жительницу Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

"Как следует из материалов уголовного дела, в мае 2020 года женщина приобрела поддельное свидетельство о рождении сына и затем через МФЦ обратилась за получением пособий и регионального материнского капитала. С мая 2020 года по февраль 2021 года фигурантка дела обманным путем получила более 360 тысяч рублей на несуществующего ребенка", — рассказали в региональной прокуратуре.

Тюменку признали виновной по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Суд назначил подсудимой год ограничения свободы. В течение этого времени осужденной нельзя менять место жительства, выезжать за пределы областной столицы, уходить из места постоянного проживания с 22 до 6 часов без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, ей предстоит раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Похищенную сумму со злоумышленницы взыщут в пользу управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района.

Приговор в законную силу пока не вступил.