Губернатор проверил, как идет реконструкция Метелевского водозабора в Тюмени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил в рамках рабочей поездки Метелевский открытый водозабор.

Водозабор, введенный в эксплуатацию в 1981 году, обеспечивает 60% от общего объема подаваемой в город очищенной воды. Его фактическая производительность - более 127 тыс. куб. м в сутки. "Технология подготовки питьевой воды основана на классической схеме двухступенчатой реагентной очистки с отстойниками, скорыми фильтрами и обеззараживании", - рассказал генеральный директор предприятия "Тюмень водоканал" Андрей Максимов.

В рамках концессионного соглашения между правительством Тюменской области, администрацией Тюмени и предприятием "Тюмень водоканал" на Метелевском водозаборе планомерно реализуется рассчитанная до 2024 года программа реконструкции, направленная на улучшение качества воды. Общий объем инвестиций - около 2,4 млрд рублей.

В 2018 году капитально отремонтировали смесители водоочистных сооружений, внедрили автоматизированные установки химреагентов и систему воздушной промывки фильтров. В 2020 году модернизировали систему обеззараживания. В планах до 2024 года - реконструкция еще нескольких производственных процессов.

В результате реализации концессионного соглашения в Тюмени за три года проложили более 150 км сетей водоснабжения. В настоящее время более 60% сетей в областном центре - в пластиковом исполнении. Это позволило значительно снизить потери воды при транспортировке. Сейчас этот показатель в Тюмени составляет 11,2%. Для сравнения: в - Москве 11%, в среднем по Уральскому федеральному округу - около 30%.

Александр Моор поручил руководству предприятия "Тюмень водоканал" внимательно относиться к обращениям жителей областной столицы и оперативно реагировать на них.

Евгений Бабенко