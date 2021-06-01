В Тюмени разрабатывают предложения по обеспечению техническими средствами реабилитации инвалидов по зрению

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предложения по обеспечению людей с инвалидностью по зрению техническими средствами реабилитации намерены включить в резолюцию участники научно-практической конференции по офтальмологии по итогам заседания.

Обсуждение прошло в региональной общественной палате Тюменской области с участием врачей, представителей социальных учреждений, а также членов областной организации Всероссийского общества слепых, которая объединяет более 3 тыс. инвалидов по зрению.

"У нас много вопросов. Например, в федеральном перечне есть такие технические средства реабилитации, как телефон-смартфон, программное обеспечение, но почему-то они идут только для слепоглухих. Мы считаем, что это дискриминация слепых и слабовидящих", - рассказала председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых, член региональной Общественной палаты Галина Тунгусова.

Участники конференции в Тюмени обсудили инновационные технологии лечения офтальмологических заболеваний, реализацию всемирной программы ВОЗ по ликвидации устранимой слепоты, критерии установления инвалидности, вопросы протезирования.

По статистике, в структуре слепоты и слабовидения в России лидируют глаукома, макулодистрофия, дегенеративная миопия и атрофия зрительного нерва, случаев катаракты меньше. В 80% случаев слепоту можно предупредить при своевременной диагностике и лечении.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области за последние пять лет показатели слепоты уменьшились на 22%, слабовидения - на 23%, существенно снизилась динамика инвалидности в связи с изменением критериев оценки. По данным заведующего офтальмологическим отделением Областной клинической больницы № 1, главного внештатного специалиста - офтальмолога Тюменской области Григория Симоненко, основной акцент сделан на лечение и раннее выявление заболеваний, приводящих к необратимой потере зрения. Расширены показания для оперативного лечения глаукомы. В случае декомпенсации пациентов консультируют и направляют в хирургию вне очереди. Растет число пациентов с возрастной макулярной дегенерацией, получающих специализированное лечение. С июня 2021 года на базе ОКБ № 1 действует офтальмологический дневной стационар.

Несколько лет назад в регионе удалось значительно увеличить количество операций для пациентов с катарактой, в результате срок ожидания сократился с двух лет до трех месяцев. Однако из-за временного перепрофилирования лечебных учреждений в период пандемии и приостановкой плановой работы, период ожидания вырос до года. Кроме того, первоочередное финансирование направляется на пациентов других направлений, в частности, с глаукомой.

"Если они не получат своевременную помощь, то перейдут категорию слабовидящих, изменения будут необратимы. У пациентов с катарактой снижено качество жизни, но это обратимая слепота. Я считаю, что нужно обращаться к правительству, катарактальная хирургия требует дополнительного финансирования, а кадры и оборудование в больницах есть", - подчеркнул Григорий Симоненко.

Предложения, высказанные участники научно-практической конференции, будут изложены в резолюции и направлены в департамент здравоохранения региона и Министерство труда и социальной защиты России.

Татьяна Ковалева