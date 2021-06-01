Тюменские депутаты оценили работу городской администрации в условиях пандемии

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

С отчетом о работе администрации Тюмени в условиях пандемии ознакомились депутаты городской думы на заседании 24 июня. С докладом об итогах социально-экономического развития областного центра в 2020 году выступил глава города Руслан Кухарук.

По словам главы города, даже в такой непростой год Тюмень смогла показать демографический прирост. "За год население увеличилось и составляет 816,8 тысячи. В областной столице родилось 11 тысяч 37 маленьких тюменцев. Тюмень также остается привлекательной для жителей других регионов: миграционный прирост составил 6 тысяч 518 человек, - отметил Руслан Кухарук. - Тюмень занимает третье место в рейтинге желанных для переезда городов России".

Хорошие результаты показала строительная отрасль: в эксплуатацию введено около 997 тыс. кв. метров жилья. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" из аварийного жилого фонда переселено более 2 тыс. 300 человек. "Это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее", - уточнил глава города.

Отдельно глава города остановился на поддержке предпринимателей в условиях пандемии и введенных ограничений. "В самый тяжелый период бизнес был освобожден от арендной платы, этим воспользовались арендаторы по 102 договорам аренды муниципального имущества и почти 600 договорам аренды земельных участков", - уточнил он.

"Самозанятые тюменские тренеры, в частности, по восточным единоборствам, в связи с ограничениями переживают не лучшие времена. Нет занимающихся, есть трудности с оплатой аренды. Планируются ли мероприятия поддержки данной категории тренерского состава?", - поинтересовался депутат Александр Пивторак.

На это глава города сообщил, что администрацией Тюмени принят и действует соответствующий нормативный акт.

"В частности, общественные некоммерческие организации могут получить помещение на безвозмездной основе, - отметил Руслан Кухарук. – Для коммерческих организаций максимально снижен коэффициент платежей. Кроме того, на встрече с губернатором мы обсуждали необходимость появления еще нескольких объектов для профессионального и любительского спорта".

Выслушав доклад, депутаты городской думы высоко оценили работу администрации Тюмени и проголосовали в поддержку документа.

"2020 год войдет в историю как пример того, как надо работать в кризисной ситуации, как справляться с проблемами и продолжать развитие города, - считает председатель гордумы Евгений Заболотный. - Несмотря на все ограничения, ни одно из направлений не осталось в стагнации. И свои результаты есть в каждой сфере, в экономике, в строительной отрасли, продолжилось строительство и благоустройство дворов. И это - в условиях самоизоляции. Решались и обусловленные пандемией насущные вопросы".

Николай Ступников