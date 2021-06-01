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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы в аномальную жару могут искупаться на трех озерах

Общество, 10:53 29 июня 2021

ИА "Тюменская линия"

Озера Верхнее Кривое и Липовое, водоем "Серебряного бора" доступны и безопасны для купания в аномальную жару, которая прогнозируется на эту неделю, сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

Для пассивного отдыха горожан открыты восемь рекреационных зон: на реке Туре, прудах Войновский, Южный и Плехановский, обводненных карьерах Северный, Утиный и Школьный, на водном объекте в сквере Серебряные ключи.

Отдыхающим напоминают о необходимости обращать внимание на знаки "Купаться запрещено". За купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность.

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# водоемы , жара

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