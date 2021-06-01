Тюменская космоплощадка поможет проводить уроки для ребят на федеральной территории "Сириус"

| Фото: ТПК "Умничка" | Фото: ТПК "Умничка"

Детская космическая площадка от тюменского производителя развивающего оборудования - компании "Умничка", появилась на территории школы № 38 федеральной площадки "Сириус".

Как сообщает пресс-служба предприятия, это подарок в честь 60-летия первого полета человека в космос.

Космоплощадка "Умнички" поможет ребенку узнать об околоземном пространстве, объяснит, что такое солнечная система и из чего она состоит, расскажет о Вселенной и галактиках, звездах и созвездиях, о спутниках Земли и гравитации. Она также позволит педагогам проводить занятия профориентационной и патриотической направленности. Для этих целей площадка оснащена методическим сопровождением, которое позволяет выстроить урок, структурировать информацию и передать ее ребенку так, чтобы ему было интересно и понятно.

"Детям очень интересна тема космоса, - отметила директор школы № 38 им. Страховой С. Л. Оксана Цупрунова. – Ценность космоплощадки "Умнички" в том, что дети могут изучать космос наглядно. У этого оборудования отличный дизайн, поэтому ребятам интересно погрузиться в мир изучения звезд и планет".

Стояла задача установить площадку качественно и в срок. Монтаж сделали за два дня.

"Детская космическая площадка - один из лучших продуктов "Умнички", - сказал основатель компании Фёдор Будылдин. Тема космоса существует в компании с момента ее создания. Мы использовали ее в серии бизибордов и в развивающих комплексах. Здорово, что теперь с ее помощью космос смогут изучать дети, которые учатся на территории "Сириуса".

Напомним, в 2020 году детская космическая площадка тюменской "Умнички" вошла в "100 лучших товаров России". В результате дополнительной экспертной оценки всероссийского конкурса она получила специальный приз "С заботой о детстве".