В России для детей со СМА закупят медпрепарат иностранного производителя

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на закупку незарегистрированного в России препарата Золгенсма для детей со спинально-мышечной атрофией начал фонд "Круг добра", сообщает Минздрав России.

Препаратом будут обеспечиваться дети до 2-х лет при наличии соответствующих показаний по решению врачебных консилиумов. Сейчас уточняется потребность в лекарстве в различных регионах страны. Также ведется подготовка медицинской документации, уточнение дозировок и сроков поставок.

Чтобы обеспечение детей необходимыми лекарствами не прерывалось на период новогодних праздников, было принято решение о закупках лекарственных препаратов для детей на первый квартал 2022 года.

Это позволит не допустить перерыва в лекарственном обеспечении детей дорогостоящими препаратами на этапе смены календарного года и обеспечить непрерывное лечение детям с жизнеугрожающими, в том числе редкими, заболеваниями.

1 тыс. 83 ребенка с тяжелыми заболеваниями, включая детей со СМА, уже получили лекарства.

Добавим, "Круг добра" — фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Указ о его создании подписан президентом РФ Владимиром Путиным 5 января 2021 года. Учредителем выступает Минздрав России.