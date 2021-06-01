В изнасиловании женщины подозревают двоих жителей Тобольска

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тобольске по горячим следам задержаны двое местных жителей, подозреваемых в изнасиловании. Им предъявлено обвинение, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, ночью 28 июня обвиняемые увидели идущую по улице женщину. Применяя насилие к потерпевшей, они совершили преступление против ее половой неприкосновенности.

В отношении 41-летнего и 40-летнего возбуждено уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.