Студент ТюмГУ вышел в финал международной IT-олимпиады
Студент Института математики и компьютерных наук ТюмГУ Дмитрий Смирнов вышел в финал XIII международной олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета 2020/21", сообщает пресс-служба вуза.
Четверокурсник специальности "Компьютерная безопасность" продолжит борьбу в номинации "Современные сетевые технологии". В рамках конкурса участникам необходимо спроектировать сеть крупной компании.
В этом году олимпиада проходит на платформе инновационных соревнований Braim, которая объединяет студентов, разработчиков и стартапы с ведущими брендами.
В отборочном этапе участники проектировали физическую топологию сети в соответствии с заданием. В полуфинале – выбирали телекоммуникационное оборудование и технологии по обеспечению коммутации, маршрутизации и безопасности в сети компании. Готовый проект ИКТ-специалисты будут защищать в финале, который состоится осенью.
Участие в олимпиаде позволяет студентам понять потребности работодателей, познакомиться с представителями крупнейших ИКТ-компаний и сделать первые шаги навстречу своей успешной карьере. Лучших пригласят на производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства от компаний-партнеров.
Отметим, что благодаря хорошей подготовке на протяжении многих лет студенты и аспиранты Института математики и компьютерных наук ТюмГУ побеждают в международной олимпиаде в сфере информационных технологий, а университет неоднократно становился абсолютным чемпионом среди вузов-участников.
В этом году на направление "Компьютерная безопасность" выделено 47 бюджетных мест.