Студент ТюмГУ вышел в финал международной IT-олимпиады

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студент Института математики и компьютерных наук ТюмГУ Дмитрий Смирнов вышел в финал XIII международной олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета 2020/21", сообщает пресс-служба вуза.

Четверокурсник специальности "Компьютерная безопасность" продолжит борьбу в номинации "Современные сетевые технологии". В рамках конкурса участникам необходимо спроектировать сеть крупной компании.

В этом году олимпиада проходит на платформе инновационных соревнований Braim, которая объединяет студентов, разработчиков и стартапы с ведущими брендами.

В отборочном этапе участники проектировали физическую топологию сети в соответствии с заданием. В полуфинале – выбирали телекоммуникационное оборудование и технологии по обеспечению коммутации, маршрутизации и безопасности в сети компании. Готовый проект ИКТ-специалисты будут защищать в финале, который состоится осенью.

Участие в олимпиаде позволяет студентам понять потребности работодателей, познакомиться с представителями крупнейших ИКТ-компаний и сделать первые шаги навстречу своей успешной карьере. Лучших пригласят на производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства от компаний-партнеров.

Отметим, что благодаря хорошей подготовке на протяжении многих лет студенты и аспиранты Института математики и компьютерных наук ТюмГУ побеждают в международной олимпиаде в сфере информационных технологий, а университет неоднократно становился абсолютным чемпионом среди вузов-участников.

В этом году на направление "Компьютерная безопасность" выделено 47 бюджетных мест.