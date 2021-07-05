Банк ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "Леонардо да Винчи. Универсальный человек" на Иннопроме-2021

| Фото: ВТБ | Фото: ВТБ

Выставка "Леонардо да Винчи. Универсальный человек" пройдет в Екатеринбурге

с 6 июля по 22 августа. Этот проект стал частью культурной программы международной промышленной выставки Иннопром-2021, где Италия выступила в качестве страны-партнера. Выставка организована под патронатом посольства Италии в Москве, при участии Королевских музеев Турина и организационной поддержке MondoMostre. Генеральным спонсором экспозиции "Леонардо да Винчи. Универсальный человек" стал банк ВТБ. Экспозиция организована на площадке арт-галереи Ельцин-Центра.

Выставке построена вокруг двух оригинальных произведений из коллекции Королевских музеев Турина: "Портрет девушки" Леонардо да Винчи (около 1510 года) и "Кодекс о полете птиц" — издание знаменитого произведения да Винчи, подготовленное в 1893 году русским меценатом Федором Сабашниковым и Джованни Пьюмати. В экспозицию также войдут реконструкции двух механизмов, выполненные по проекту Леонардо — "Летательный аппарат с маховыми крыльями" (1952-1953) и "Конструкция крыла" (1953) из Национального музея науки и технологии в Милане, а также анимированная видеоинсталляция под названием "Когда замыслы обретают форму. Кодекс о полете птиц Леонардо да Винчи", которая создана итальянским new-media художником Францем Фишналлером. Кроме того, будут представлены репродукции работ да Винчи из коллекций Королевских музеев Турина. К открытию выставки будет запущен мультимедийный лэндинг с дополнительными уникальными материалами.

"Центральным событием недели итальянской культуры, которая организована посольством Италии в России по случаю участия в выставке Иннопром-2021 в качестве страны-партнера, станет открытие выставки "Леонардо Да Винчи: Универсальный человек" в Екатеринбурге. Этот проект стал возможен благодаря сотрудничеству российских и итальянских музеев и при поддержке ВТБ. Я благодарю банк за содействие в реализации выставочного проекта, в котором изящно переплетены искусство и технологии, и который стал еще одной важной вехой в развитии взаимоотношений Италии и России", — отметил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

"ВТБ считает сохранение культурного наследия своей ключевой ценностью и способствует тому, чтобы искусство было доступнее для каждого жителя нашей страны, мы также стремимся поддерживать культурный диалог между странами и системно работаем в этом направлении. За последние годы при финансовом участии банка ВТБ в рамках программы "Культурная страна" в партнерстве с ведущими российскими музеями было реализовано два проекта в Милане: в 2019 году состоялась выставка "Леонардо и "Мадонна Литта" в Польди-Пеццоли, а в 2020 — "Божественные и авангардные. Женщины в русском искусстве" в Палаццо Реале. Сегодня работы Леонардо да Винчи привезены в Екатеринбург. Сейчас у тех, кто приезжает посетить Иннопром-2021, появилась уникальная возможность увидеть "Портрет девушки", выполненный в начале ХVI века, а до конца августа посетить экспозицию смогут все жители и гости города", — рассказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.

Посещение выставки будет организовано с соблюдением всех рекомендованных мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.