Более 5,5 тыс. крупномерных деревьев высадили на улицах Тюмени в 2025 году

Общество, 17:16 23 декабря 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 5 тыс. 500 крупномерных деревьев и 2 тыс. 600 кустарников высадили на территории Тюмени в 2025 году.

Как сообщили в городской администрации, более 900 единиц зеленых насаждений появились вдоль улиц Фармана Салманова, 319 – на ул. Разведчика Кузнецова, свыше 150 единиц – на ул. Максима Горького, еще 150 деревьев и кустарников – на развязке ул. Монтажников с ул. Федюнинского, и более 190 – на развязке улиц Ямской с объездной дорогой.

Высадка зелёных насаждений проводилась также при благоустройстве дворов и других общественных пространств. В их числе 79 зелёных насаждений по ул. Авторемонтной, 17, 35 деревьев и кустарников по ул. Мира, 57.

