В Тобольске ввели новые правила для размещения рекламы

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Новые правила для размещения наружной рекламы ввели в Тобольске, сообщает городская администрация.

С типами и видами рекламных конструкций предпринимателей города ознакомили на круглом столе. Директор городского департамента градостроительства и землепользования Ольга Дмитрищак перечислила все виды и типы рекламных конструкций, которые могут быть, их параметры. Конструкции на крыше не могут превышать 1,8 метра. А рекламные брандмауэры должны быть только на восьмиэтажных (и выше) зданиях.

Также речь шла и о настенных видеоцентрах, медиафасадах, билбордах, отдельно стоящих экранах, а также об афишных тумбах и других рекламных конструкциях. Вывески могут остаться, а все, что засоряет обзор и создает визуальный шум, необходимо убрать.

Рекламные конструкции, срок разрешения на которые не истек, останутся до истечения срока. Все новые конструкции должны соответствовать регламенту. Задача рекламных агентств доводить эти сведения до потребителей, иначе последних может ждать отказ на стадии согласования с городом.

Присутствующий на совещании собственник ТРЦ "Жемчужина Сибири" Юрий Ронжин указал, что у торговых центров может быть проблема с федеральными сетями, которые не захотят арендовать площади, если им не разрешать вывески с наименованиями прямо на фасаде. По таким вывескам будет разработан отдельный регламент, и предложения бизнес-сообщества будут учтены.