  • 21 января 202621.01.2026среда
  • В Тюмени -28..-30 С 1 м/с ветер северный

Петр Вагин о проекте "Боевой кадровый резерв": конечная цель – получить компетенции

Общество, 17:21 21 января 2026

организаторы проекта “Боевой кадровый резерв Тюменской области” | Фото: организаторы проекта “Боевой кадровый резерв Тюменской области”

Глава города Тобольска Петр Александрович Вагин, выступая в роли наставника в проекте "Боевой кадровый резерв Тюменской области", поделился итогами совместной работы со своим подопечным Александром Бортниковым.

По словам мэра, работа в паре идет активно и плодотворно. Александр демонстрирует высокий уровень организованности.

"Справляется со всеми задачами, умело распределяет время между проектом и работой. Это говорит о его зрелости и правильных приоритетах", - отметил Петр Вагин.

﻿

Сейчас Александр Бортников готовится ко второму образовательному модулю, который откроет новые грани в управленческой подготовке. Глава Тобольска подчеркнул, что для него как для наставника важно не просто формальное кураторство, а реальное содействие в профессиональном становлении коллеги.

"После второго модуля наша работа не закончится. Мы продолжим отрабатывать практические кейсы, ведь конечная цель - не просто пройти обучение, а получить компетенции, которые принесут реальную пользу нашему региону", - заявил Петр Вагин.

Напомним, что Александр Бортников проходит стажировку в Центре гимнастики г. Тобольска. Тандем Петра Вагина и Александра Бортникова - наглядный пример того, как наставничество дает отличный результат.

﻿
