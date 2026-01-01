  • 21 января 202621.01.2026среда
Вопросы взаимодействия Управления Росгвардии с правительством региона обсудили в Тюмени

Общество, 17:41 21 января 2026

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с командующим Уральским ордена Жукова округом войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-лейтенантом Владимиром Макеевым.

“С нашим регионом Владимир Леонидович хорошо знаком, в середине нулевых служил здесь командиром специального батальона центра подготовки кинологов”, – написал глава региона в Telegram-канале.

Они обсудили вопросы взаимодействия Управления Росгвардии с правительством региона. Ведомство играет важную роль в обеспечении общественной безопасности. Росгвардейцы в круглосуточном режиме несут службу на улицах, участвуют в охране общественного правопорядка во время массовых мероприятий. Подразделения Росгвардии, в том числе ОМОН и СОБР выполняют поставленные задачи в единой системе реагирования. Также военнослужащие и сотрудники выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Тюменская область последовательно поддерживает подразделения Росгвардии – от оснащения оборудованием и средствами связи до решения жилищных вопросов и создания современных условий для работы с гражданами. Кроме этого, оказывается поддержка участникам СВО и их семьям. Такое партнерство напрямую влияет на безопасность людей и устойчивость региона, заключил губернатор.

# Александр Моор , Росгвардия

