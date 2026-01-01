  • 21 января 202621.01.2026среда
Судебные приставы депортировали из Тюменской области 958 иностранцев

Общество, 17:38 21 января 2026

УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

958 иностранцев депортировали из Тюменской области за границы России в 2025 году. Все они нарушили российское законодательство. Большинство из выдворенных - граждане республик Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан.

Об этом сообщает управление ФСС России по Тюменской области.

Судебные приставы сопроводили нарушителей до пункта пропуска через государственную границу.

В частности, отправили домой тех иностранцев, которые по истечении 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельно этого не сделали и продолжали работать в Тюменской области незаконно.

С начала 2026 года за рубеж отправили уже 29 иностранцев. Для них на ближайшие пять лет въезд на территорию Российской Федерации будет закрыт.

# УФССП России по Тюменской области , депортация , мигранты , нарушители

