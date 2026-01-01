Судебные приставы депортировали из Тюменской области 958 иностранцев

958 иностранцев депортировали из Тюменской области за границы России в 2025 году. Все они нарушили российское законодательство. Большинство из выдворенных - граждане республик Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан.

Об этом сообщает управление ФСС России по Тюменской области.

Судебные приставы сопроводили нарушителей до пункта пропуска через государственную границу.

В частности, отправили домой тех иностранцев, которые по истечении 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельно этого не сделали и продолжали работать в Тюменской области незаконно.

С начала 2026 года за рубеж отправили уже 29 иностранцев. Для них на ближайшие пять лет въезд на территорию Российской Федерации будет закрыт.