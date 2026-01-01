93 территории Тюменской области обеспечили связью по программе устранения цифрового неравенства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

93 малых населенных пункта обеспечили связью в ходе второго этапа федеральной программы "Устранение цифрового неравенства" в Тюменской области за три года. Жителям сел и деревень стали доступны государственные услуги в электронном виде.

Об этом рассказала председатель комитета по экономической политике и природопользованию регионального парламента Инна Лосева, комментируя вопросы, связанные с реализацией госпрограммы Тюменской области "Развитие информатизации".

"Все массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги, а их 81, реализованы в электронном виде. Проведены работы, направленные на повышение удобства использования приложения "Телемед-72": изменен порядок отображения записей к врачу, добавлена возможность отмены записи пациентом",- отметила депутат.

Для обеспечения доступа к актуальной информации о паводковой ситуации разработан новый картографический сервис. Благодаря ему жители региона могли оценить обстановку, ознакомиться с информацией о состоянии дорог и сформировать свой маршрут с учетом затопленных и перекрытых дорог, получить информацию о пунктах временного размещения и сбора гуманитарной помощи.

"Еще один немаловажный информационный сервис - социальный навигатор, который помогает многодетным семьям в поиске мер социальной поддержки. Как итог, Тюменская область последние три года стабильно держится в тройке лидеров рейтинга цифровой трансформации, которая стала основной принятия управленческих решений",- подчеркнула Инна Лосева.

Также депутат напомнила, что в ноябре 2025 года Тюменскую область отметили наградой Минцифры РФ за внедрение эффективной системы кибербезопасности и почетной грамотой за экономический вклад в цифровое развитие страны и высокие показатели рейтинга цифровой трансформации, сообщает облдума.