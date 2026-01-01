Тюменские школьники могут получить баллы к ЕГЭ на конкурсе "Большие вызовы"

Дополнительные баллы к ЕГЭ смогут получить школьники Тюменской области на Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов. К участию приглашаются ученики 7-11 классов, студенты колледжей и техникумов до 19 лет.

Как пишет инфоцентр правительства Тюменской области, у победителей будет возможность реализовать проекты при поддержке экспертов ведущих российских компаний и научных институтов, получить грант президента РФ и поступить в экспериментальный IT-специалитет университета "Сириус". Также можно заработать 10 баллов к ЕГЭ.

Подробности конкурса представлены по ссылке. Регистрация открыта до 20 февраля.

