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Тюменец похитил из ювелирной мастерской сейф с украшениями на 200 тыс. рублей

Происшествия, 14:21 06 июля 2021

УМВД России по Тюмени | Фото: УМВД России по Тюмени

Мужчину, подозреваемого в краже сейфа с ювелирными изделиями, задержали в Тюмени, сообщает городское УМВД. Ущерб составил около 200 тыс. рублей.

Установлено, что заявитель выпивал с приятелями в помещении, ночью кто-то проник внутрь, разбив окно, и украл сейф с золотыми украшениями.

Под подозрение попал один из приятелей заявителя – ранее судимый неработающий 52-летний местный житель. Задержанный пояснил, что украл сейф с украшениями. Два золотых кольца он сдал в ломбард в тот же день, а на вырученные деньги приобрел алкоголь. Оставшаяся часть похищенного, вместе с сейфом была изъята сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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