Тюменец похитил из ювелирной мастерской сейф с украшениями на 200 тыс. рублей
| Фото: УМВД России по Тюмени
Мужчину, подозреваемого в краже сейфа с ювелирными изделиями, задержали в Тюмени, сообщает городское УМВД. Ущерб составил около 200 тыс. рублей.
Установлено, что заявитель выпивал с приятелями в помещении, ночью кто-то проник внутрь, разбив окно, и украл сейф с золотыми украшениями.
Под подозрение попал один из приятелей заявителя – ранее судимый неработающий 52-летний местный житель. Задержанный пояснил, что украл сейф с украшениями. Два золотых кольца он сдал в ломбард в тот же день, а на вырученные деньги приобрел алкоголь. Оставшаяся часть похищенного, вместе с сейфом была изъята сотрудниками полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело.