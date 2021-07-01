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Юных тюменских художников и скульпторов приглашают на обучение в "Сириус"

Общество, 14:12 10 июля 2021

sochisirius.ru | Фото: sochisirius.ru

Юных жителей Тюменской области приглашают на образовательные программы по направлению "Искусство" в образовательном центре "Сириус" в Сочи. Они пройдут с 1 по 24 октября, сообщает региональный центр "Новое поколение".

Стать участниками могут ученики и выпускники образовательных учреждений всех видов и типов художественной направленности в возрасте от 12 до 17 лет. Обучение будет вестись по двум программам.

На "Основах анималистической скульптуры" ребят обучат приемам и способам лепки малых форм классической анималистической скульптуры, учитывая анатомические особенности животных. Занятия проведут ведущие скульпторы-преподаватели академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Занятия на программе "Основы многослойной акварельной живописи" будут вести педагоги школы и академии акварели Сергея Андрияки. В программу включена отработка технических элементов - рисунка, отмывки, живописи.

Прием заявок для участия в конкурсном отборе открыт до 3 августа. К заявке необходимо прикрепить справку о прохождении обучения в образовательном учреждении художественной направленности, информацию о достижениях претендента, фотографии творческих работ.

Подробное описание программ и порядок отбора представлены на сайте образовательного центра "Сириус".

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# образовательный центр Сириус , обучение

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