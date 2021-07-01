Тюменцам предлагают участвовать в конкурсе #ЯпоступаюОНЛАЙН

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Конкурс для абитуриентов и студентов #ЯпоступаюОНЛАЙН проводит Минобрнауки России. Для участия нужно снять ролик длительностью не более 30 секунд на темы: онлайн поступление — это новые возможности; поступление в вуз в XXI веке — это удобно, сообщает пресс-служба ведомства.

Ролик должен содержать ответ на один или несколько вопросов: почему я поступаю в вуз онлайн; почему я выбираю высшее образование; что для меня значит цифровое развитие образования; какие возможности дает мне онлайн поступление.

Опубликовать готовое видео у себя в Instagram, ВКонтакте или TikTok с хештегами #япоступаюонлайн #япоступаюправильно #МинобрнаукиРоссии;

Подписаться на каналы Минобрнауки России в соцсетях, поставить лайк на пост про конкурс и сделать репост в сторис. Страница аккаунта должна быть открыта.

Конкурс продлится до 22 августа. Каждые две недели будут отбираться два лучших ролика, которые опубликуют на официальных каналах Министерства в соцсетях.