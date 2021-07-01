Более 108 тысяч тюменцев прошли обучение по программе "Расширяя горизонты"

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Более 108 тысяч тюменцев обучились по программе "Расширяя горизонты" с 2010 года. Из них 40-60% - люди пенсионного возраста. Обучение ведется в стационарных классах на базе двух библиотек Тюмени и в мобильном классе, работающем в районах области, сообщает областной департамент социального развития.

Благодаря программе слушатели начинают пользоваться полезными интернет-сервисами. Они передают показания счетчиков, совершают безопасные покупки, создают видеофильмы и открытки, общаются в соцсетях, путешествуют и даже развивают бизнес.

Ежегодно проводится чемпионат по компьютерной грамотности, на котором люди старшего поколения, в том числе выпускники программы, демонстрируют свои навыки. Победители регионального конкурса участвуют во Всероссийском компьютерном многоборье и почти всегда возвращаются с хорошими результатами.

Также тюменцы участвуют в конкурсе "Спасибо Интернету", где рассказывают о том, как им помогают современные информационные технологии.

Сейчас обучение по программам повышения компьютерной грамотности ведется в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Очные занятия доступны для слушателей моложе 65 лет. Проводятся они в Тюменском технопарке.