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В Тюмени разрешено купаться в трех водоемах

Общество, 13:07 20 июля 2021

ИА "Тюменская линия"

Озеро Верхнее Кривое в районе базы отдыха "Верхний бор", озеро Липовое у центра закаливания "Аквайспорт-Тюмень и водоем "Серебряного бора" имеют разрешения санитарной службы на организацию безопасного для здоровья купания, сообщает департамент городского хозяйства Тюмени.

Вода на озерах Цимлянское и Круглое, прудах Войновский и Утиный не соответствует нормам СанПиН. Использование водных объектов в рекреационных целях не допускается, отмечают специалисты.

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# водоемы , санитарные требования

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