В Тюмени разрешено купаться в трех водоемах

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Озеро Верхнее Кривое в районе базы отдыха "Верхний бор", озеро Липовое у центра закаливания "Аквайспорт-Тюмень и водоем "Серебряного бора" имеют разрешения санитарной службы на организацию безопасного для здоровья купания, сообщает департамент городского хозяйства Тюмени.

Вода на озерах Цимлянское и Круглое, прудах Войновский и Утиный не соответствует нормам СанПиН. Использование водных объектов в рекреационных целях не допускается, отмечают специалисты.