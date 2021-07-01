В Тобольском селе Дегтярево сохранили пост пожарной охраны

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Отдельный пост муниципальной пожарной охраны появился в с. Дегтярево Тобольского района, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Ранее он подлежал ликвидации, однако по решению главы района Леонида Митрюшкина его сохранили. Здесь несут службу пять человек.

"Оставлять без пожарной охраны эту территорию нельзя. В составе Дегтяревского сельского поселения пять населенных пунктов. Все они расположены довольно далеко от города. В случае пожара спасатели поста первыми приходят на помощь", - пояснил Леонид Митрюшкин.

В Тобольском районе отныне несут службу восемь отдельных муниципальных постов, в них задействовано 44 человека и девять спецмашин. Кроме того, продолжают работу шесть отдельных пожарных постов федерального значения.

В период противопожарного и противопаводкого сезона в деревнях и селах организована работа 110 патрульных и 22 патрульно-маневренных групп, а также создана одна группа по контролю за пожароопасной и паводковой обстановкой.