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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 10 человек получили ожоги от борщевика

Общество, 17:01 22 июля 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

10 человек с фитодерматитом обратились в Областной кожно-венерологический диспансер. Пациенты предполагают, что пострадали от борщевика, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Чтобы минимизировать ущерб здоровью при контакте с растением, врач-дерматовенеролог Юлия Ростовцева советует в первую очередь удалить с кожи сок борщевика. Это можно сделать с помощью воды или влажной салфетки.

"Особо больше ничего не нужно делать, скорее, наоборот, не занимаясь самолечением, обратиться к врачу. Потому что иногда к нам приходят уже с запущенным состоянием кожного покрова после ожога, когда даже после лечения могут остаться следы. Важно закрыть поверхность ожога от лучей солнца, пока вы не окажетесь у врача, потому что оно усиливает эффект действия растения", - сказала медик.

Ежегодно в летний сезон в Областной кожно-венерологический диспансер с кожными реакциями после контакта с различными растениями обращаются до 25-30 человек.

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# здравоохранение

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