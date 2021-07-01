В Тюменской области 10 человек получили ожоги от борщевика

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

10 человек с фитодерматитом обратились в Областной кожно-венерологический диспансер. Пациенты предполагают, что пострадали от борщевика, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Чтобы минимизировать ущерб здоровью при контакте с растением, врач-дерматовенеролог Юлия Ростовцева советует в первую очередь удалить с кожи сок борщевика. Это можно сделать с помощью воды или влажной салфетки.

"Особо больше ничего не нужно делать, скорее, наоборот, не занимаясь самолечением, обратиться к врачу. Потому что иногда к нам приходят уже с запущенным состоянием кожного покрова после ожога, когда даже после лечения могут остаться следы. Важно закрыть поверхность ожога от лучей солнца, пока вы не окажетесь у врача, потому что оно усиливает эффект действия растения", - сказала медик.

Ежегодно в летний сезон в Областной кожно-венерологический диспансер с кожными реакциями после контакта с различными растениями обращаются до 25-30 человек.