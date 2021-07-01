Семья из Тобольска победила во всероссийском конкурсе

| Фото: региональный центр «Семья» | Фото: региональный центр «Семья»

Семья Мингалевых из Тобольска вошла в число победителей всероссийского конкурса "Семья года – 2021".

По решению организационного комитета конкурса были отмечены 85 семей из разных городов России. Семья Мингалевых отмечена в номинации "Семья - хранитель традиции".

"Знать свою родословную – дело чести каждого. Составить летопись своей семьи и рода – занятие благородное, но требующее времени. А еще мы ярые поклонники спорта, и наша семейная династия внесла большой вклад в развитие лыжных гонок и биатлона в Тобольске, Тюменской области и России. У старшего поколения есть и другие награды – медаль "За любовь и верность", они вместе уже 48 лет", - рассказали представители младшего поколения Мингалевых.

Торжественное мероприятие по итогам Всероссийского конкурса состоится в ноябре, сообщает региональный центр "Семья".