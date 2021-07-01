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В Тюмени автобусы четырех маршрутов изменят схему движения

Общество, 16:54 23 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Маршруты №№ 16, 39, 45, 89 временно изменят схему движения с 24 июля по 30 сентября. Это связано с производством работ по ул. Созидателей, сообщает Тюменьгортранс.

Тюменьгортранс | Фото: Тюменьгортранс

На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

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# автобусы , Тюменьгортранс

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