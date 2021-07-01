В Тюмени открыли регистрацию на спектакли фестиваля "Сны улиц"

| Фото: фестиваль уличных театров "Сны улиц" ВКонтакте | Фото: фестиваль уличных театров "Сны улиц" ВКонтакте

Регистрации на спектакли, которые пройдут 1 августа, стартует 28 и 29 июля с 10 до 18 часов. На странице фестиваля можно выбрать спектакль, после онлайн- регистрации билет придет на почту, сообщают организаторы.

На каждый спектакль сможет зарегистрироваться 40 человек. Детям до шести лет регистрация не требуется.

В День Тюмени, 31 июля можно будет посмотреть спектакли участников фестиваля из Москвы и Санкт-Петербурга в онлайн-трансляции.