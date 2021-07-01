  • 28 июля 202128.07.2021среда
  • USD73,8471
    EUR86,9919
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени открыли регистрацию на спектакли фестиваля "Сны улиц"

Общество, 12:53 28 июля 2021

фестиваль уличных театров "Сны улиц" ВКонтакте | Фото: фестиваль уличных театров "Сны улиц" ВКонтакте

Регистрации на спектакли, которые пройдут 1 августа, стартует 28 и 29 июля с 10 до 18 часов. На странице фестиваля можно выбрать спектакль, после онлайн- регистрации билет придет на почту, сообщают организаторы.

На каждый спектакль сможет зарегистрироваться 40 человек. Детям до шести лет регистрация не требуется.

В День Тюмени, 31 июля можно будет посмотреть спектакли участников фестиваля из Москвы и Санкт-Петербурга в онлайн-трансляции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Сны улиц , спектакли , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:39 28.07.2021Тюменцы еще успевают подать заявку на конкурс "Моя идея" и получить до 50 тыс. рублей
14:28 28.07.2021Глава филиала "Вектора" Александр Семенов считает, что вакцинацию надо ускорить
14:17 28.07.2021В Тюменском районе готовность к отопительному сезону составляет 60%
14:05 28.07.2021Тюменским студентам предлагают бесплатно путешествовать по России