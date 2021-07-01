  • 28 июля 202128.07.2021среда
  • USD73,8471
    EUR86,9919
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

23 летних лагеря открыли в Тюменском районе 28 июля

Общество, 16:53 28 июля 2021

Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте

5 тыс. 594 детей подростков отдохнули в 35 летних лагерях Тюменского района с начала каникул. Как сообщает пресс-служба администрации муниципального образования, третья смена открылась в 23 лагерях 28 июля, их будут посещать 1 тыс. 196 юных жителей района.

В рамках летней оздоровительной кампании особое внимание уделяется формированию у детей навыков безопасного поведения. В июле учреждения культуры провели 90 профилактических мероприятий с привлечением сотрудников полиции, Госавтоинспекции и медиков.

Также организована работа 38 спортивных площадок, 29 досуговых площадок и шесть игровых комнат отрасли культуры.

Традиционно на базе отдыха "Кулига-парк" был размещен палаточный лагерь. Всего в летний период в нем отдохнет почти 100 подростков района.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# летний детский отдых , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:16 28.07.2021Тюменский областной суд запустил канал в Telegram
17:05 28.07.2021Гериатрия и эпидемиология набирают популярность в ординатуре Тюменского медуниверситета
16:53 28.07.202123 летних лагеря открыли в Тюменском районе 28 июля
16:28 28.07.2021Школьные советники по воспитанию из Заводоуковска прошли обучение в "Артеке"