23 летних лагеря открыли в Тюменском районе 28 июля

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте

5 тыс. 594 детей подростков отдохнули в 35 летних лагерях Тюменского района с начала каникул. Как сообщает пресс-служба администрации муниципального образования, третья смена открылась в 23 лагерях 28 июля, их будут посещать 1 тыс. 196 юных жителей района.

В рамках летней оздоровительной кампании особое внимание уделяется формированию у детей навыков безопасного поведения. В июле учреждения культуры провели 90 профилактических мероприятий с привлечением сотрудников полиции, Госавтоинспекции и медиков.

Также организована работа 38 спортивных площадок, 29 досуговых площадок и шесть игровых комнат отрасли культуры.

Традиционно на базе отдыха "Кулига-парк" был размещен палаточный лагерь. Всего в летний период в нем отдохнет почти 100 подростков района.