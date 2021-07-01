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Тюменцы изучают сибирские ремесла в школе "Путь традиции"

Общество, 15:53 30 июля 2021

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

19 мастеров по росписи приняли участие в "Красильных выходных", которые прошли в музее истории крестьянского быта в д. Насекина, сообщает областной департамент культуры.

Участники школы Сибирских ремесел "Путь традиции" послушали лекции мастера-ремесленника из Архангельской области Михаила Бронского, доктора культурологии Тюменского государственного института культуры Валентины Семеновой, а также научных сотрудников Института проблем освоения Севера.

Начались "Красильные выходные" с интерактивной экскурсии, во время которой участники познакомились с сохранившимися предметами повседневной одежды, культуры, быта и бытования, утвари и предметами старины предков, представляющих традиционный жизненный уклад сибирской деревни 17-19 веков. Гостей ожидало театрализованное путешествие по музею крестьянского быта с элементами старинных игр, забав, загадок тюменских красильщиков. Также участники школы сибирских ремесел прошли первое практическое занятие — мастер-класс по основам тюменской домовой росписи.

Впереди участников ждет курс по основам современных тенденций в дизайне и маркетинге, а также практические занятия по традиционному сибирскому ткачеству, керамике и тюменской домовой росписи.

Школа сибирских ремёсел "Путь традиции" проходит при поддержке департамента культуры Тюменской области в рамках реализации федерального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

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# национальный проект Культура , ремесла

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