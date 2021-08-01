Тюменской детской железной дороге исполняется 52 года

Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Тюменской детской железной дороге исполняется 52 года. Она открылась 3 августа 1969 года.

Детская железнодорожная магистраль протяженностью 3 тыс. 850 метров с двумя станциями располагается в пос. Боровском на берегу озера Андреевского. Летом здесь проходят практику юные железнодорожники – ученики школ Тюмени и Тюменского района, изучающие основы работы машинистов и проводников. Вступить в ряды юных железнодорожников тюменцы могут уже с 11 лет. Набор ведется в сентябре-октябре. Занятия бесплатны, сообщает "Тюменская область сегодня".

"В нашей стране действуют лишь 25 подобных детских железных дорог. Мы принадлежим к Свердловской железной дороге, которая также включает учебный полигон в Екатеринбурге. Два года назад там провели прекрасную реконструкцию. Масштабного обновления ждал и наш полигон, однако работы пришлось отложить из-за пандемии коронавируса", – рассказала инструктор Людмила Ивановна.

Детская железная дорога открыта для посещения каждую неделю со среды по воскресенье. За день на полигоне совершается по четыре отправления: первый рейс отправляется в 10 часов 30 минут, последний – в 15 часов 30 минут. Общее время поездки вместе с остановкой занимает 45 минут. Многие тюменцы приезжают сюда всей семьей. Посетителей попросят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.