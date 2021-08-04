В Тюменской области 230 тысяч детей пойдут в школу 1 сентября
Более 230 тысяч ребят пойдут в школы Тюменской области 1 сентября. Из них 26 тысяч – это первоклассники.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном оперштабе. Там отметили, что данные пока предварительные.
В настоящее время школы активно готовятся к новому учебному году.
"В образовательных учреждениях актуализируется документация, осуществляется текущий и капитальный ремонт, производится обновление учебно-материальной базы", - говорят эксперты.
Напомним, в 2020 году школы региона приняли более 223 тыс. учеников, из них 25 тыс. первоклассников. Несмотря на сложную ситуацию с COVID-19, учебный процесс стартовал в стандартном очном формате, в классах. Ограничения касались только проведения массовых мероприятий.
Любовь Голышева