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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 230 тысяч детей пойдут в школу 1 сентября

Общество, 12:26 04 августа 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 230 тысяч ребят пойдут в школы Тюменской области 1 сентября. Из них 26 тысяч – это первоклассники.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном оперштабе. Там отметили, что данные пока предварительные.

В настоящее время школы активно готовятся к новому учебному году.

"В образовательных учреждениях актуализируется документация, осуществляется текущий и капитальный ремонт, производится обновление учебно-материальной базы", - говорят эксперты.

Напомним, в 2020 году школы региона приняли более 223 тыс. учеников, из них 25 тыс. первоклассников. Несмотря на сложную ситуацию с COVID-19, учебный процесс стартовал в стандартном очном формате, в классах. Ограничения касались только проведения массовых мероприятий.

Любовь Голышева

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# образование , первоклассники , школа

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