Тюменский производитель мебели вложит в создание нового цеха 74 млн рублей

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Новый производственный цех откроет "Мебельная компания". Тюменское предприятие инвестирует в новые мощности 74 млн рублей и предоставит 30 рабочих мест. Инвестпроект будет завершен к концу 2023 года.

Инвестиционное агентство Тюменской области, сопровождающее проект, сообщает о проведении предварительной работы по вопросу возможности предоставления участка, получении разрешения на строительство, возведение нового цеха и подключении к инженерным коммуникациям, закупке оборудования.

Объект запустили в тестовом режиме в феврале 2021 года, сейчас идет процесс подготовки ввода в эксплуатацию. В цехе разместилось производство фасадов из МДФ. Это направление работает с 2009 года, с переездом на новую площадку произведена модернизация и закуплено новое оборудование. Планируется увеличить объем производимой продукции в 2021 году на 30% и в 2022 на 50%.