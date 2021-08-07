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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Обновленный пищеблок в больнице Заводоуковска откроют осенью

Общество, 12:41 07 августа 2021

Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

В областной больнице №12 в Заводоуковске завершается капитальный ремонт пищеблока. Открыть его планируется уже осенью, сообщает пресс-служба учреждения.

В настоящее время закончены строительно-отделочные работы на площади в 376,6 кв м. Строители заменили кровлю, возвели внутренние перегородки и перекрытия, заменили системы вентиляции, отопления, электро- и водоснабжения, установили грузовой лифт, новые оконные и дверные блоки. В здании смонтирована современная пожарно-охранная сигнализация и видеонаблюдение, проведен интернет.

Обустроены и отдельные цеха – мясной, рыбный, овощной, для приготовления горячих и холодных блюд. Это обеспечит правильную последовательность обработки продуктов, соблюдение правил товарного соседства и санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, оборудованы кладовые: есть низко- и среднетемпературные морозильные камеры, холодильные шкафы, отдельные помещения для хранения скоропортящихся продуктов.

Производственная мощность пищеблока позволит одновременно готовить 250 порций. Это полностью обеспечит потребности заводоуковской больницы.

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# больница , Заводоуковск , ремонт

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