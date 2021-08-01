Более 3 тысяч домов газифицируют в Тюменском районе в 2021-2022 годах

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В деревни Решетникова, Молчанова, поселки Новотарманский и Туринский Тюменского района придет газ. "Газпром межрегионгаз Север" завершил работы по строительству газопровода-отвода протяженностью 22,7 км на деревню Нариманова. Объект построен в рамках инвестиционной программы АО "Газпром газораспределение Север" на 2020-2021 годы.

Большая часть работ по укладке стального газопровода диаметром 426 мм проводилась зимой с применением метода горизонтально-наклонного бурения.

"Новый газопровод позволит увеличить пропускную способность действующего газопровода и даст возможность дополнительно газифицировать около 3,3 тыс. домохозяйств в деревнях Решетникова, Молчанова, в поселках Новотарманский и Туринский Тюменского района и подключить новые объекты тепличного комбината", – сообщил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.