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Артиллерийский снаряд нашел в лесу житель Тобольского района

Происшествия, 14:06 10 августа 2021

управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: управления Росгвардии по Тюменской области

Артиллерийский снаряд обнаружил житель Тобольского района в лесном массиве вблизи д. Иртышатские Юрты. На место прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Обследовав находку, специалисты выяснили, что снаряд калибра 122 мм с запалом и следами сильной коррозии. Боеприпас мог представлять реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. С соблюдением необходимых мер безопасности он был уничтожен взрывотехниками на месте накладным зарядом.

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# боеприпасы , Росгвардия

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