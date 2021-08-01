Артиллерийский снаряд нашел в лесу житель Тобольского района

| Фото: управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: управления Росгвардии по Тюменской области

Артиллерийский снаряд обнаружил житель Тобольского района в лесном массиве вблизи д. Иртышатские Юрты. На место прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Обследовав находку, специалисты выяснили, что снаряд калибра 122 мм с запалом и следами сильной коррозии. Боеприпас мог представлять реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. С соблюдением необходимых мер безопасности он был уничтожен взрывотехниками на месте накладным зарядом.