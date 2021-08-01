В Тюменской области 4 тыс. 779 жителей не могут выехать из страны из-за долгов по алиментам

| Фото: официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: официальный twitter-аккаунт ФССП России

10 суток административного ареста и 80 часов обязательных работ получили за долги по алиментам своим детям супруги из Викуловского района, сообщает управление службы судебных приставов по Тюменской области.

Мужчина и женщина лишены родительских прав, их несовершеннолетние сын и дочь находятся на попечении государства.

По закону родители обязаны 1/3 от своего дохода перечислять на содержание детей. Однако добровольно исполнять решение суда супруги не собираются, оба не работают.

Судебному приставу не удавалось установить местонахождение викуловчан, пришлось объявить их в розыск.

Выяснилось также, что мужчина получает пенсию по инвалидности. Сейчас с нее ежемесячно переводятся алиментные платежи по 5 тыс. рублей на каждого ребенка.

Должников обнаружили и доставили в суд. 30-летний мужчина в суде сказал, что не намерен платить алименты. "Пусть их государство содержит! Мне самому пенсия нужна!", - заявил он.

Судья признал обоих супругов виновными по ст. 5.35.1 КоАП РФ, то есть, неуплата родителями без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей.

Всего в отношении 4 тыс. 779 жителей области за долги по алиментам в настоящее вынесены постановления о запрете на выезд за пределы страны. 44 должника получили административный арест, обязательные работы - 611 человек.