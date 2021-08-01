  • 12 августа 202112.08.2021четверг
  • USD73,9695
    EUR86,6257
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер северо-западный

Трансляция пресс-конференции губернатора Тюменской области Александра Моора

В Тюменской области 4 тыс. 779 жителей не могут выехать из страны из-за долгов по алиментам

Общество, 14:38 12 августа 2021

официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: официальный twitter-аккаунт ФССП России

10 суток административного ареста и 80 часов обязательных работ получили за долги по алиментам своим детям супруги из Викуловского района, сообщает управление службы судебных приставов по Тюменской области.

Мужчина и женщина лишены родительских прав, их несовершеннолетние сын и дочь находятся на попечении государства.

По закону родители обязаны 1/3 от своего дохода перечислять на содержание детей. Однако добровольно исполнять решение суда супруги не собираются, оба не работают.

Судебному приставу не удавалось установить местонахождение викуловчан, пришлось объявить их в розыск.

Выяснилось также, что мужчина получает пенсию по инвалидности. Сейчас с нее ежемесячно переводятся алиментные платежи по 5 тыс. рублей на каждого ребенка.

Должников обнаружили и доставили в суд. 30-летний мужчина в суде сказал, что не намерен платить алименты. "Пусть их государство содержит! Мне самому пенсия нужна!", - заявил он.

Судья признал обоих супругов виновными по ст. 5.35.1 КоАП РФ, то есть, неуплата родителями без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей.

Всего в отношении 4 тыс. 779 жителей области за долги по алиментам в настоящее вынесены постановления о запрете на выезд за пределы страны. 44 должника получили административный арест, обязательные работы - 611 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# алименты , обязательные работы , суд , судебные приставы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:51 12.08.202136 тысяч студентов УФО участвуют в конкурсе "Твой ход"
14:38 12.08.2021В Тюменской области 4 тыс. 779 жителей не могут выехать из страны из-за долгов по алиментам
14:26 12.08.2021В Ишиме 50 организаций претендуют на специальный знак "У нас безопасно"
13:52 12.08.2021Более 46 млрд рублей выделено на выплаты медицинским работникам