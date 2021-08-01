Тюменские добровольцы очистят от мусора территорию крепости "Пилау"

| Фото: центра "Аванпост" | Фото: центра "Аванпост"

Делегация Тюменской области принимает участие в исследовательской историко-культурной экспедиции "Тайны янтарного края" в Калининградской области, сообщает центр "Аванпост".

В состав делегации вошли представители системы добровольной подготовки к военной службе из Тюмени, Тобольска, Ишима и Нижнетавдинского района. У всех участников экспедиции есть опыт поисковой деятельности, за плечами многих полевые выезды на острова Гогланд, Тютерс, Курилы и Камчатку.

В течении трех недель участники экспедиции проведут очистку территории крепости "Пилау" от техногенного мусора, примут участие в земляных и поисковых работах и восстановят крепостной ров.

В рамках культурной программы запланированы посещения музейных комплексов Калининградской области, памятников Великой Отечественной войны, встречи с историками и краеведами.