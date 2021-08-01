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Инвестиционное агентство поддержит шесть региональных инвестпроектов

Экономика, 17:25 12 августа 2021

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Шесть инвестиционных проектов получат поддержку от Инвестиционного агентства Тюменской области, сообщает пресс-служба фонда.

Очередное заседание совета фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" состоялось в режиме онлайн. Члены совета рассмотрели шесть проектов. Свои идеи представили предприниматели из Голышмановского городского округа, Тюменского муниципального района, Тюмени, Ишима. Общий планируемый объем инвестиций в экономику региона по проектам составит свыше 2 млрд рублей.

Инвесторы представили следующие проекты: организация цеха по копчению мяса, организация ветеринарного кабинета, открытие банно-оздоровительного комплекса, строительство производственных цехов по изготовлению автоматизированных инженерных систем, открытие многофункционального комплекса "Учебно-тренировочный центр" и приобретение линии сухой части гофроагрегата производства. Успешная реализация намеченных проектов позволит создать на территории области около 100 рабочих мест.

По итогам совещания проекты рекомендованы к включению в реестр инвестиционных проектов для сопровождения фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

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