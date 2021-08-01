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У "Конторы пароходства" в Тюмени пройдет вечеринка под популярные хиты

Общество, 17:50 12 августа 2021

ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс по панна-футболу и пленэрной живописи, шахматная игра и вечеринка под популярные хиты пройдут на летней площадке мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени 13 августа, сообщают организаторы.

Любителей панна-футбола ждут на веранде "Конторы" в 15 часов. Мастер-класс продлится до 17 часов.

В 17 часов за столами юных художников 13-17 лет будут ждать на мастер-классе по пленэрной живописи. Подросткам покажут, как правильно рисовать цветными мелками. Материалы выдадут на месте.

В 18 часов за толами уже окажутся любители шахмат. В течение двух часов здесь будут играть представители молодежного шахматного клуба.

В это же время на сцене начнется вечеринка Millenium. Горожанам предложат потанцевать под треки с 80-х и до наших дней.

Возрастное ограничение: 12+.

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# Контора пароходства , мастер-класс

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