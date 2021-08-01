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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени изъято более 400 кг фруктов и орехов из Таджикистана

Общество, 14:53 13 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

418,9 кг фруктов, сухофруктов, орехов, круп, специй изъято у граждан Таджикистана, прилетевших в Тюмени в период с апреля по июль 2021 г. У перевозчиков не оказалось на руках документов, удостоверяющих безопасное карантинное фитосанитарное состояние продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

65 международных рейсов из Таджикистана, городов Худжанд, Куляб, Душанбе проконтролировали специалисты ведомства за четыре месяца.

"При досмотре ручной клади и багажа пассажиров выявлено 117 нарушений законодательства в сфере карантина растений. По заявлению владельцев изъятая продукция уничтожена путем сжигания в специальной печи аэропорта "Рощино". Нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ", - рассказали сотрудники управления.

Напомним, федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору введены временные ограничения на ввоз продукции из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана.

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# карантин , продукция , Россельхознадзор

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