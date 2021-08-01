Юный тюменец оказался запертым в мусорном контейнере

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

Звонок о помощи от ребенка приняли на горячей линии Тюменского экологического объединения. Он сообщил, что его заперли в мусорном баке во дворе, сообщает ТЭО.

На предприятии отмечают, что инфраструктура системы обращения с твердыми коммунальными отходами часто становятся объектом детских игр. Так, в Тюменской области были случаи исчезновения емкостей для отходов, после чего контейнеры остались на проезжей части и стали причиной ДТП.

"Площадки для накопления коммунальных отходов - совсем не подходящее место для развлечений детворы, а контейнеры – не игрушки. Очевидно, что в таком месте ребенок легко может получить травму, в также на здоровье может сказаться негативное воздействие различных веществ и продуктов естественных процессов разложения", – отметила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Специалисты компании просят жителей Тюменской области, ставших свидетелями игр на контейнерной площадке, не игнорировать ситуацию и делать замечания детям для их же безопасности.