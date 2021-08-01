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Кухарук: тюменские дворы становятся уютными благодаря энтузиастам

Общество, 19:05 13 августа 2021

ИА "Тюменская линия"

Тюменские дворы становятся уютными благодаря энтузиастам, которые готовы объединиться с соседями, формировать пакет документов и отработать с УК и управой все вопросы благоустройства.

Об этом глава города Руслан Кухарук написал в своих аккаунтах в соцсетях.

По его словам, создать благоприятную атмосферу для детей – чрезвычайно интересная задача.

"Во время объездов по дворам я вижу, что в них всегда много детей. Некоторые признаются, что стали чаще приезжать из другого района к бабушке, чтобы поиграть на новой детской площадке, - отмечает Кухарук. - Дети, прибегающие на новую территорию и с интересом проводящие время на свежем воздухе, – это лучшая оценка нашей совместной работы".

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# благоустройство , благоустройство дворов , Руслан Кухарук

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