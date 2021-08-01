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В Тюмени на 50 улицах безводных районов построили водоводы

Общество, 15:33 13 августа 2021

"Росводоканал-Тюмень" | Фото: "Росводоканал-Тюмень"

Более 30 километров водоводов в районах без централизованного холодного водоснабжения построил "Росводоканал Тюмень", сообщает пресс-служба организации.

Всего подключено 50 улиц областного центра, еще на 70 улицах по вновь построенным коммуникациям вода поступит в дома до конца этого года.

Строительство водопроводов повышает пожарную безопасность районов, которые считались безводными. При строительстве сетей холодного водоснабжения обязательно устанавливаются пожарные гидранты.

Сейчас на обслуживании тюменского водоканала 3 тыс. 287 пожарных гидрантов. Информация о каждом гидранте, включая его техническое состояние, месторасположение, фото, занесена в информационную программу водоканала, доступ к которой имеют пожарные. Дважды в год каждый гидрант проходит проверку на работоспособность.

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# Тюмень Водоканал

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