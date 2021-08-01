В Тюменской области более 5 тыс. человек воспользовались кешбэком за отдых в детских лагерях

| Фото: детский центр Ребячья республика | Фото: детский центр Ребячья республика

Более 5 тыс. жителей Тюменской области воспользовались возвратом за детские путевки в тюменские лагеря по программе кешбэка, которая стартовала с 25 мая 2021 года. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном департаменте социального развития.

С 25 мая до 31 августа можно выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тыс. рублей. Программа действует на смены, которые проходят до 15 сентября. Количество поездок на одного ребенка не ограничено. Для семей с несколькими детьми можно вернуть 50% от стоимости каждой купленной путевки.

Для получения возврата родитель должен купить путевку через сайт оздоровительной организации, оплатить покупку картой "МИР", зарегистрированной в программе лояльности на сайте.

В Тюменской области участие в программе принимают 16 загородных оздоровительных лагерей. На сайтах оздоровительных организаций созданы отдельные страницы по оплате через платежную систему "Мир".

Кроме того, в Тюменской области действует механизм возмещения части затрат за приобретенные путевки с января по 24 мая 2021 года, то есть до старта программы кешбэка. Размер выплаты - половина стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей за одну путевку. В регионе возможностью возврата воспользовались около 200 человек.

Дополнительная информация по вопросам реализации программ размещена на официальном сайте, также можно обратиться по телефону горячей линии Департамента социального развития Тюменской области (3452) 50-26-19.