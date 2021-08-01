Замглавы Минстроя РФ высоко оценил темпы и качество жилищного строительства в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый в Сибири и один из трех в России проект строительства жилья с использованием механизма инфраструктурных облигаций реализуется в Тюмени совместно с госкорпорацией ДОМ.РФ.

На строительной площадке в районе аэропорта Плеханова побывал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин во время рабочей поездки по областной столице 14 августа. На площади 51 га планируется возвести 25 многоквартирных домов обшей жилой площадью более 307 тыс. кв. метров, а также школу, детсад и поликлинику.

"Благодаря использованию инфраструктурных облигаций с застройщика снимается часть затрат на создание инженерной инфраструктуры, которые ложатся в стоимость квадратного метра жилья. В течение следующих трех лет объем эмиссии этих облигаций составит 150 миллиардов рублей", - отметил замминистра.

Тюменская область на первом этапе получит инфраструктурные облигации на сумму около 660 млн рублей, сообщил заместитель главы региона Сергей Шустов. В регионе уже готовится еще одна площадка под строительство жилья с использованием этого механизма.

Никита Стасишин высоко оценил темпы жилищного строительства в Тюменской области. "В регионе увеличивается объем строительства жилья. Мы увидели высокое качество проектов. Это значит, что у людей проявляются новые возможности для комфортной жизни", - подчеркнул он.

Замглавы Минстрой поздравил жителей региона с 77-й годовщиной со дня образования Тюменской области.

Евгений Бабенко