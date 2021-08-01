Россия с 27 августа возобновляет рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию с 27 августа 2021 года. Такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, которое провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Решение принято, сообщается на сайте правительства, с учетом эпидобстановки в этих странах. Также принято решение с 27 августа 2021 года увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Венгрию, Киргизию, Таджикистан и на Кипр.

Вместе с тем оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учетом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране. Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19.